با هدف افزایش پایداری شبکه برق و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، در برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد خاموشی بابرنامه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند، با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و ضرورت مدیریت منابع انرژی، فردا سه‌شنبه، ۳ آذرماه ۱۴۰۵ محدودیت‌هایی در تأمین برق برخی مناطق زیر ایجاد شده است.

مناطق خاموشی به این شرح است:

شهرستان کهگیلویه

ساعت خاموشی: ۱۰ الی ۱۲

مناطق خاموش: حوزه سمغان و بخشی از بلوار مذکور پارسی

ساعت خاموشی: ۱۴ الی ۱۶

مناطق خاموش: پارک جنگلی، بلوار شریعتی جنوبی، مرکز شهر، بلوار سپاه و حومه

ساعت خاموشی: ۱۶ الی ۱۸

مناطق خاموش: راک و طولیان

شهرستان لنده

ساعت خاموشی: ۱۰ الی ۱۲

مناطق خاموش: ایدنک و حوزه پاقلعه سوق

شهرستان بهمئی

ساعت خاموشی: ۱۰ الی ۱۲

مناطق خاموش: ممبی و سرآسیاب

شهرستان چرام

ساعت خاموشی: ۱۰ الی ۱۲

مناطق خاموش: بخش سرفاریاب و کلایه سفلی

شهرستان بویراحمد

ساعت خاموشی: ۱۲ الی ۱۴

مناطق خاموش: تل‌خسرو جنوبی به سمت عمده‌فروشان، نجف‌آباد جنوبی، خیابان امام حسن، کارخانه قند و پیرچوپان‌ها به سمت راهنمایی‌ها و مرکز شهر

ساعت خاموشی: ۱۲ الی ۱۴

مناطق خاموش: بنسنجان‌ها (یک تا ۹)، بلوار قرنی، شهرک جهاد، ۳۰ متری رضایی‌ها، تل‌زالی، خیابان تختی، ورزش و مولوی‌ها

ساعت خاموشی: ۱۴ الی ۱۶

مناطق خاموش: مسیر فلکه جهاد به سمت شهدا، ارم‌ها، بخش‌هایی از کاشانی‌ها، خیابان دادگستری، هجرت‌ها و ابوذرها (یک تا هفت)

ساعت خاموشی: ۱۶ الی ۱۸

مناطق خاموش: شرف‌آبادها، آزادگان، شهرک جوشکاران، امام علی، مادوان سفلی و جمعه‌بازار

ساعت خاموشی: ۱۶ الی ۱۸

مناطق خاموش: سرچنار، دم‌چنار، سقاوه و حوزه امامزاده علی

شهرستان گچساران

ساعت خاموشی: ۱۰ الی ۱۲

مناطق خاموش: بخش‌هایی از گچساران، فنی‌وحرفه‌ای و مسیر به سمت باباکلان

ساعت خاموشی: ۱۲ الی ۱۴

مناطق خاموش: منطقه رزمندگان و ۱۰۸ دستگاه

ساعت خاموشی: ۱۴ الی ۱۶

مناطق خاموش: فلکه فرودگاه و مسیر پلیس‌راه گچساران ـ شیراز به سمت تلخاب شیرین تا کارخانه بهنوش

ساعت خاموشی: ۱۴ الی ۱۶

مناطق خاموش: منطقه ترابری، شهرک هدایت، خیابان پیروزی، منطقه سپاه، آبگرمو، گناوه‌لری، آبریگون و اسلام‌آباد

ساعت خاموشی: ۱۶ الی ۱۸