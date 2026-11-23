فردا؛
خاموشی با برنامه برق در استان با هدف مدیریت تأمین سوخت نیروگاهها
با هدف افزایش پایداری شبکه برق و بهبود کیفیت خدماترسانی، در برخی مناطق کهگیلویه و بویراحمد خاموشی بابرنامه اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به اطلاع مردم شریف استان میرساند، با توجه به محدودیتهای ایجادشده در تأمین سوخت نیروگاهها و ضرورت مدیریت منابع انرژی، فردا سهشنبه، ۳ آذرماه ۱۴۰۵ محدودیتهایی در تأمین برق برخی مناطق زیر ایجاد شده است.
مناطق خاموشی به این شرح است:
شهرستان کهگیلویه
ساعت خاموشی: ۱۰ الی ۱۲
مناطق خاموش: حوزه سمغان و بخشی از بلوار مذکور پارسی
ساعت خاموشی: ۱۴ الی ۱۶
مناطق خاموش: پارک جنگلی، بلوار شریعتی جنوبی، مرکز شهر، بلوار سپاه و حومه
ساعت خاموشی: ۱۶ الی ۱۸
مناطق خاموش: راک و طولیان
شهرستان لنده
ساعت خاموشی: ۱۰ الی ۱۲
مناطق خاموش: ایدنک و حوزه پاقلعه سوق
شهرستان بهمئی
ساعت خاموشی: ۱۰ الی ۱۲
مناطق خاموش: ممبی و سرآسیاب
شهرستان چرام
ساعت خاموشی: ۱۰ الی ۱۲
مناطق خاموش: بخش سرفاریاب و کلایه سفلی
شهرستان بویراحمد
ساعت خاموشی: ۱۲ الی ۱۴
مناطق خاموش: تلخسرو جنوبی به سمت عمدهفروشان، نجفآباد جنوبی، خیابان امام حسن، کارخانه قند و پیرچوپانها به سمت راهنماییها و مرکز شهر
ساعت خاموشی: ۱۲ الی ۱۴
مناطق خاموش: بنسنجانها (یک تا ۹)، بلوار قرنی، شهرک جهاد، ۳۰ متری رضاییها، تلزالی، خیابان تختی، ورزش و مولویها
ساعت خاموشی: ۱۴ الی ۱۶
مناطق خاموش: مسیر فلکه جهاد به سمت شهدا، ارمها، بخشهایی از کاشانیها، خیابان دادگستری، هجرتها و ابوذرها (یک تا هفت)
ساعت خاموشی: ۱۶ الی ۱۸
مناطق خاموش: شرفآبادها، آزادگان، شهرک جوشکاران، امام علی، مادوان سفلی و جمعهبازار
ساعت خاموشی: ۱۶ الی ۱۸
مناطق خاموش: سرچنار، دمچنار، سقاوه و حوزه امامزاده علی
شهرستان گچساران
ساعت خاموشی: ۱۰ الی ۱۲
مناطق خاموش: بخشهایی از گچساران، فنیوحرفهای و مسیر به سمت باباکلان
ساعت خاموشی: ۱۲ الی ۱۴
مناطق خاموش: منطقه رزمندگان و ۱۰۸ دستگاه
ساعت خاموشی: ۱۴ الی ۱۶
مناطق خاموش: فلکه فرودگاه و مسیر پلیسراه گچساران ـ شیراز به سمت تلخاب شیرین تا کارخانه بهنوش
ساعت خاموشی: ۱۴ الی ۱۶
مناطق خاموش: منطقه ترابری، شهرک هدایت، خیابان پیروزی، منطقه سپاه، آبگرمو، گناوهلری، آبریگون و اسلامآباد
ساعت خاموشی: ۱۶ الی ۱۸
مناطق خاموش: مرکز شهر، کبامرثی، بلادیان، سادات، رادک و محله لبنان