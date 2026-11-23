رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جوانان جان‌فدای ما پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان دادند که تصور می‌کردند انقلاب و نظام اسلامی در مسیر افول قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف در آیین پایانی سومین رویداد رسانه‌ای امید (خبر خوب) اظهار داشت: بدون شک بسیج، تبلور اراده ملت در همه صحنه‌های زندگی است. باید قدر بسیج و فرهنگ بسیجی را بدانیم و معتقدم بیش از هر کسی، خود بسیجیان باید ارزش و جایگاه بسیج را بشناسند و در این مسیر روز به‌ روز محکم‌تر و منسجم‌تر حرکت کنند.

او اضافه کرد: جوانان جان‌فدای ما پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان دادند که تصور می‌کردند انقلاب و نظام اسلامی در مسیر افول قرار گرفته است. من که دوران پیروزی انقلاب را در نوجوانی و ابتدای جوانی تجربه کرده‌ام، معتقدم جوانان جان‌فدای ما در این عرصه جنگی، با نشاط بیشتر و از نظر کمی و کیفی گسترده‌تر و قدرتمندتر به میدان آمدند.

رئیس مجلس گفت: جوانان جان‌فدا با حضور خود، دشمنان اسلام را ناکام گذاشتند. هفته بسیج را به همه این عزیزان تبریک می‌گویم و امیدوارم در این مسیر با قدرت پیش برویم.