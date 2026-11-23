به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در روز رحلت حضرت‌ ام البنین (س)، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان الیگودرز پیکر پاک مرحومه حاجیه سارا فراموشی، مادر شهیدان علی محمد و غلامرضا عجمی تشییع شد.پیکر این مادر گرانقدر پس از تشییع در کنار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.

شهیدان والامقام علی‌محمد عجمی دهم اسفند ۱۳۶۲ در تنگه چزابه و غلامرضا عجمی ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۶۵ در عملیات حاج عمران به شهادت رسیدند.