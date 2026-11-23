رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: همزمان با هفته بسیج و در طرح پایش زندانیان لرستان ۳۵ مددجوی زندان‌های لرستان با بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی به آغوش خانواده بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عمران علی‌محمدی در بازدید از زندان مرکزی خرم‌آباد ضمن اعلام آزادی ۳۵ مددجوی زندان‌های استان با استفاده از تسهیلات قانونی، بر ضرورت تغییر رویکرد از تنبیه به اصلاح و بازسازی شخصیت زندانیان تأکید کرد.

وی ضمن تأکید بر اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، از اقدامات دادگستری لرستان در راستای پایش وضعیت زندانیان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح محکومان خبر داد.

علی‌محمدی با اشاره به دستورات مستقیم ریاست قوه قضائیه تأکید کرد؛ دستگاه قضا لرستان موظف است از تمامی تسهیلات حقوقی برای کمک به زندانیانی که شرایط قانونی برای آزادی یا اصلاح دارند، استفاده کند.

افتتاح مرکز تخصصی درمان و اصلاح زندانیان آسیب‌دیده

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به ضرورت توجه به سلامت روان و شخصیت زندانیان گفت: امروز در راستای اجرای سیاست‌های اصلاحی، یک مرکز تخصصی برای معالجه و مداوای زندانیانی که دچار آسیب‌های روانی یا رفتاری شده‌اند، افتتاح شد.

علی‌محمدی ادامه داد: این مرکز با بهره‌گیری از جدیدترین روش‌های اصلاحی و امکانات روز، ظرفیت پذیرش حدود ۱۰۰ نفر را دارد.

وی گفت: افتتاح این مرکز با هدف بازسازی شخصیت زندانیان و جلوگیری از بازگشت مجدد آنها به جرم، گام مهمی در راستای اجرای عدالت ترمیمی محسوب می‌شود.