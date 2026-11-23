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کارشناس پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم از ثبت ششمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در قم با ایثار خانواده جانباز جنگ تحمیلی هشت ساله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،ولیالله صمدی، از ثبت ششمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در استان خبر داد و گفت: با رضایت خانواده نوعدوست و ایثارگر جانباز سرافراز، مرحوم محمد محمدی، اعضای حیاتی وی به چندین بیمار نیازمند پیوند اهدا شد.
کارشناس مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: مرحوم مغفور محمد محمدی، از جانبازان پرافتخار جنگ تحمیلی، به دنبال وقوع حادثه تصادف در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بیمارستان امام رضا (ع) بستری شد.
وی ادامه داد: با وجود تلاش پزشکان و کادر درمان بیمارستان، متأسفانه این جانباز سرافراز دچار مرگ مغزی شد و پس از تأیید مرگ مغزی توسط پزشکان معتمد دانشگاه علوم پزشکی قم، فرآیند اهدای عضو با رضایت خانواده ایثارگر و نوعدوست وی انجام گرفت.