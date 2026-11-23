جانباز قمی جنگ تحمیلی اول به چند بیمار زندگی دوباره بخشید

جانباز قمی جنگ تحمیلی اول به چند بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،ولی‌الله صمدی، از ثبت ششمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در استان خبر داد و گفت: با رضایت خانواده نوعدوست و ایثارگر جانباز سرافراز، مرحوم محمد محمدی، اعضای حیاتی وی به چندین بیمار نیازمند پیوند اهدا شد.

کارشناس مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: مرحوم مغفور محمد محمدی، از جانبازان پرافتخار جنگ تحمیلی، به دنبال وقوع حادثه تصادف در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان امام رضا (ع) بستری شد.

وی ادامه داد: با وجود تلاش پزشکان و کادر درمان بیمارستان، متأسفانه این جانباز سرافراز دچار مرگ مغزی شد و پس از تأیید مرگ مغزی توسط پزشکان معتمد دانشگاه علوم پزشکی قم، فرآیند اهدای عضو با رضایت خانواده ایثارگر و نوعدوست وی انجام گرفت.

صمدی اضافه کرد: اعضای حیاتی مرحوم محمدی به چندین بیمار بدحال که در فهرست انتظار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داشتند، اهدا شد تا این اقدام ارزشمند زمینه‌ساز ادامه زندگی و بازگشت سلامتی به بیماران نیازمند پیوند باشد.