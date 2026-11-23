به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان‌رضوی، فصل جدید برنامه «گزارش ۵» که فرصتی برای بیان مسائل، مطالبات، دغدغه‌ها و معرفی ظرفیت‌های استان است، از امروز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵ روی آنتن شبکه استانی خراسان‌رضوی می رود.

این برنامه تلویزیونی که در معاونت خبر صدا و سیمای خراسان رضوی تولید می شود، روزهای زوج رأس ساعت ۲۲:۴۵ از شبکه خراسان رضوی پخش می شود. تکرار این برنامه نیز روزهای فرد ساعت ۱۹:۴۵ روی آنتن می رود.