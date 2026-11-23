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فصل جدید برنامه پرمخاطب «گزارش ۵»، از امروز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵ روی آنتن شبکه استانی خراسانرضوی می رود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسانرضوی، فصل جدید برنامه «گزارش ۵» که فرصتی برای بیان مسائل، مطالبات، دغدغهها و معرفی ظرفیتهای استان است، از امروز دوشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۵ روی آنتن شبکه استانی خراسانرضوی می رود.
این برنامه تلویزیونی که در معاونت خبر صدا و سیمای خراسان رضوی تولید می شود، روزهای زوج رأس ساعت ۲۲:۴۵ از شبکه خراسان رضوی پخش می شود. تکرار این برنامه نیز روزهای فرد ساعت ۱۹:۴۵ روی آنتن می رود.