دانشگاه یاسوج ۵ آذر میزبان بیست و هشتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور
بیستوهشتمین جشنواره خیرین مدرسهساز با حضور خیرین نیکوکار و مسئولان استانی و کشوری در دانشگاه یاسوج برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، خلقی پور رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان در نشست با مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان با اشاره به اینکه فرشتههای میناب سفیران مدرسه ساز محورهای این جشواره هستند از مدیران و برنامه سازان صدا و سیمای استان خواست با اختصاص برنامههای ویژه در روزهای منتهی به جشنواره زمینه معرفی خیرین، مسئولان و ظرفیتهای این حوزه را فراهم کنند.