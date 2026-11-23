فرمانده سپاه ناحیه خرم‌آباد از اعزام ۲۵۰ دانش‌آموز دختر مقاطع متوسطه اول و دوم این شهر به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ منصور کریمی گفت: ۳۵۰ دانش آموز دختر لرستانی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند که در جریان این سفر از یادمان‌های شلمچه، هویزه، و فتح‌المبین بازدید می‌کنند.

وی افزود: آشنایی با جغرافیای حماسه‌های دفاع مقدس، روایتگری از رشادت رزمندگان و شناخت نقش شهدا در دفاع از کشور، از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این اردو است.

سرهنگ کریمی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال حدود دو هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز و اعضای بسیج محلات لرستان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد.