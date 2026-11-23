به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه دوشنبه در آیین اهدای وسایل توانبخشی به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد خوزستان به مناسبت هفته بسیج بیان کرد: در راستای تامین نیاز‌های حیاتی خانواده‌های تحت حمایت، با مشارکت خیرین و همکاری پایگاه بسیج شهدای کمیته امداد استان، ۳۰۰ دستگاه ویلچر برای توانمندسازی مددجویان و ۷۰۰ وسیله گرمایشی برای خانواده‌های نیازمند تامین و توزیع شد.

وی افزود: این طرح که هم‌زمان با هفته بسیج اجرا می‌شود نشان‌دهنده همبستگی میان نهاد‌های دولتی، تشکل‌های مردمی و خیرین در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

شیبه هدف از این اقدامات را ارتقای سطح رفاه و بهبود معیشتی و سلامت خانواده‌های تحت حمایت در تمامی شهرستان‌های استان است.

۵ درصد از جمعیت خوزستان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی استان هستند.