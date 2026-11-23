معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز، در حاشیه چهل‌وسومین مانور سراسری طرح ملی مهتاب از وصول ۵۶۷ میلیارد تومان از مطالبات و توسعه هوشمندسازی کنتور‌های برق در اهواز در آبان‌ماه امسال و توسعه هوشمندسازی کنتور‌های برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید احترامی، دوشنبه ۲ آذر در حاشیه چهل‌وسومین مانور سراسری طرح ملی مهتاب با اشاره به عملکرد مجموعه شرکت توزیع نیروی برق اهواز در حوزه وصول مطالبات اظهار کرد: با تلاش و همکاری همکاران در بخش‌های مختلف شرکت، به‌ویژه کارکنان مناطق، برای نخستین بار میزان تحقق هدف وصول مطالبات در پایان آبان‌ماه به بیش از ۱۱۰ درصد رسید؛ در حالی که میانگین عملکرد در دوره‌های گذشته معمولاً بین ۶۰ تا ۸۰ درصد بود.

وی افزود: سهمیه وصول مطالبات آبان‌ماه ۵۶۷ میلیارد تومان بود که با تلاش همکاران، میزان وصول به حدود ۶۳۰ میلیارد تومان رسید. همچنین افزایش میزان وصول مطالبات از ۲۵۴ میلیارد تومان در ماه‌های اخیر به ۶۳۰ میلیارد تومان در آبان‌ماه، نشان‌دهنده تلاش گسترده و عملکرد مؤثر کارکنان مناطق است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز با تاکید بر نقش مناطق در تحقق این دستاورد بیان کرد: بخش عمده این موفقیت حاصل تلاش همکاران در مناطق مختلف بوده است. این عملکرد نشان داد هرگاه مجموعه شرکت با هدف‌گذاری مشخص و عزم جدی حرکت کند، دستیابی به اهداف تعیین‌شده امکان‌پذیر خواهد بود.

احترامی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت وصول مطالبات در بخش عادی گفت: در حال حاضر حدود ۳۵ مامور قرائت از طریق پیمانکار در نظر گرفته شده‌اند و انتظار داریم با آغاز فعالیت هدفمند این نیروها از آذرماه، شاهد رشد قابل توجه وصول مطالبات در بخش عادی نیز باشیم.

وی ادامه داد: برای این ماموران، تجهیزات مورد نیاز از جمله دستگاه‌های قرائت خریداری و برنامه‌ریزی شده است تا فرآیند قرائت به شکل دقیق و منظم انجام شود. همچنین استفاده موثر از ظرفیت ماموران قرائت در مناطق مختلف می‌تواند نقش مهمی در بهبود روند وصول مطالبات داشته باشد.

احترامی به عملکرد شرکت در حوزه هوشمندسازی کنتورها اشاره کرد و گفت: عملکرد تعویض کنتورهای هوشمند که در شش‌ماهه نخست سال حدود ۲۶۰۰ مورد بود، در مهرماه به حدود ۶۲۰۰ مورد و در آبان‌ماه به ۸۵۵۰ مورد رسید. همچنین مجموع عملکرد نصب و تعویض کنتورهای هوشمند به حدود ۹۱۰۰ مورد رسیده است که این آمار حاصل تلاش قابل تقدیر همکاران در مناطق مختلف است.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز در ادامه با اشاره به کاهش موجودی کنتورهای هوشمند در انبار بیان کرد: موجودی انبار که پیش‌تر حدود ۳۵ هزار کنتور بود، اکنون به حدود ۱۶ هزار دستگاه کاهش یافته است. امیدواریم با تداوم تلاش همکاران، روند هوشمندسازی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی هوشمندسازی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت دانست و افزود: این موضوع علاوه بر کمک به مدیریت بار در فصل تابستان، در بهبود وصول مطالبات و سایر حوزه‌های عملیاتی نیز نقش موثری دارد. در همین راستا، پیگیری‌هایی برای تامین کنتورهای سه‌فاز هوشمند نیز در حال انجام است تا با فراهم شدن این تجهیزات، عملکرد شرکت در این بخش ارتقا یابد.

احترامی همچنین به موضوع افزایش آمپراژ و تعویض فیوز مشترکان اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع با جدیت در حال پیگیری است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، از میان حدود ۲۸ هزار کنتور هوشمند نصب‌شده در اهواز، تاکنون نزدیک به ۱۶۷ مورد در چارچوب این برنامه مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس بازدیدهای انجام‌شده توسط ماموران، حدود ۷۱۵ مورد از مشترکان دارای فیوز ۶۰ آمپر شناسایی شده‌اند که لازم است وضعیت آن‌ها از طریق تعویض فیوز یا درخواست افزایش آمپراژ تعیین تکلیف شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق اهواز با اشاره به مشوق در نظر گرفته‌شده برای پیمانکاران در این زمینه اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات‌مدیره، مقرر شده است پنج درصد از مبلغ دریافتی بابت افزایش آمپراژ به پیمانکارانی اختصاص یابد که با اطلاع‌رسانی و پیگیری، زمینه مراجعه مشترکان و انجام اقدامات لازم را فراهم می‌کنند.

احترامی ادامه داد: مشترکان می‌توانند برای افزایش آمپراژ به شرکت مراجعه کنند و هزینه مربوطه نیز مطابق ضوابط، حتی تا ۱۰ قسط قابل تقسیط است. این موضوع پس از ابلاغ به مناطق باید به شکل موثر اجرایی شود.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت دقت در ثبت و ارسال آمار عملکرد مناطق گفت: بررسی گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها، آمار ثبت‌شده با عملکرد واقعی مناطق مطابقت ندارد و لازم است اطلاعات ارسالی مجددا بررسی و اصلاح شود.

احترامی با اشاره به موضوع تعویض کنتورهای دستکاری‌شده اظهار کرد: تعویض کنتور در این موارد باید با هزینه مشترک انجام شود. با وجود اینکه در گزارش ارائه‌شده، عملکرد برخی مناطق صفر ثبت شده بود، تاکنون حدود ۶۵ مورد تعویض کنتور با هزینه مشترک در مناطق انجام شده است که باید در آمار نهایی منعکس شود.

وی همچنین درباره عملکرد حوزه صنوف سیار گفت: برخلاف آمار ثبت‌شده که تعداد کنتورهای نصب‌شده را صفر نشان می‌دهد، بیش از ۱۲۰ مورد کنتور برای صنوف سیار نصب شده است.

احترامی در ادامه با تاکید بر ضرورت تداوم روند وصول مطالبات در آذرماه گفت: وصول مطالبات در واقع تامین‌کننده درآمد و نقدینگی شرکت است و باید از نخستین روزهای هر ماه برای آن برنامه‌ریزی و اقدام شود. بهترین عملکرد زمانی حاصل می‌شود که فعالیت‌ها از ابتدای ماه آغاز شود و با جدیت ادامه پیدا کند. در هفته جاری نیز جلسه‌ای با محوریت وصول مطالبات برگزار خواهد شد تا با مشارکت همکاران بخش دیماندی و بهره‌گیری از ظرفیت ماموران جدید قرائت در بخش عادی، روند موفقیت‌های به‌دست‌آمده در آبان‌ماه در آذرماه نیز تداوم یابد.