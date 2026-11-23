به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در پنجمین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در ورزشگاه سلطان قابوس عمان به مصاف الوصل امارات رفت که این مسابقه با پیروزی ۵ بر یک الوصل به پایان رسید.

محمد دانشگر در دقیقه ۱۷ و در موقعیت تک به تک، مهدی طارمی را با خطا متوقف کرد تا داور پس از بررسی صحنه، مدافع تراکتور را از زمین بازی اخراج کند.

طارمی که ستاره الوصل در این بازی بود، در دقیقه ۴۴ موفق شد دروازه تراکتور را باز کند و حریف اماراتی را با پیروزی به رختکن بفرستد.

در نیمه دوم درخشش طارمی و عملکرد پُر اشتباه مدافعان تراکتور باعث شد تا در دقیقه ۵۵ برایان پالاسیوس روی پاس گل طارمی گل دوم الوصل را به ثمر برساند. در دقیقه ۶۱ بار دیگر تأثیرگذاری مهدی طارمی روی یک ضربه کرنر باعث شد تا الوصل برای سومین بار دروازه تراکتور را باز کند. در این صحنه ضربه سر طارمی به تیر دروازه برخورد کرد و در ادامه گابریل وارتا موفق شد با ضربه سر دروازه پارسا جعفری را باز کند.

این پایان درخشش طارمی در این مسابقه نبود و مهاجم ایرانی الوصل، در دقیقه ۷۳ با یک ضربه دیدنی گل دوم خودش و گل چهارم الوصل را هم در این مسابقه به ثمر رساند تا عملکرد بی نظیر خود در این بازی را تکمیل کند. طارمی در این مسابقه در مجموع دو گل به ثمر رساند و روی دو گل دیگر الوصل هم تأثیر مستقیم داشت و یک اخراجی نیز برای تیمش به دست آورد. رناتو جونیور در دقیقه ۳+۹۰ زننده گل پنجم الوصل بود تا شکست تراکتور را سنگین‌تر کند.

تک گل تراکتور در این مسابقه را امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۷۱ و با یک ضربه چیپ وارد دروازه الوصل کرد.

تراکتور با این شکست در جدول لیگ نخبگان ۲ امتیازی باقی ماند و به رده چهاردهم جدول سقوط کرد. الوصل نیز با ۶ امتیاز به رده هشتم جدول صعود کرد.