





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار امیر قمرزاده با اشاره به تشکیل شوراهای پیشرفت و تعالی محله ذیل قرارگاه محله محور در مساجد بیان کرد: وظیفه محوری قرارگاه محله محوری تدوین و تصویب نقشه راه محله است.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح در هر مسجد یک شورای پیشرفت و تعالی متشکل می‌شود، افزود: امام جماعت مسجد به عنوان رییس و فرمانده پایگاه مقاومت به عنوان دبیر شورای پیشرفت و تعالی هستند.

سرهنگ پاسدار قمرزاده می گوید: متناسب با ظرفیت‌های موجود در مسجد و محله مسوول هیات امنا و مدیران نهادهای مختلف فعال در محله شامل مدرسه، خانه بهداشت، باشگاه ورزشی، کانون فرهنگی و مرکز نیکوکاری و همچنین متنفذین و خیران نیز به عنوان اعضای شورای پیشرفت و تعالی محله انتخاب می‌شوند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول با بیان اینکه اجرای این طرح به منظور ایجاد زیرساخت مناسب برای خدمات رسانی بهتر به مردم است، اضافه کرد: عملیات اجرایی این طرح امروز طی آیینی با حضور وبیناری رییس جمهور و رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور در سراسر کشور آغاز شد.

سرهنگ قمرزاده با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری میز خدمت دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرستان در مساجد بیان کرد: آسیب‌ها و مسایل محله اطراف مسجد پیش از برگزاری میز خدمت توسط شورای تعالی مسجد احصا، دسته بندی و اولویت بندی می‌شود تا خروجی ملموس از برگزاری میز خدمت در مساجد برای گره گشایی از مسایل حاصل شود.

آیین آغاز طرح سراسری محله‌محوری و حکمرانی محله‌محور امروز دوشنبه به‌صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان کشور در مسجد شهید توتونچی دزفول برگزار شد.

طرح مدیریت محله‌محور از سال ۱۴۰۴ و پس از ابلاغ وزیر کشور در خوزستان آغاز و در همین راستا شورای راهبری استان به ریاست استاندار و با عضویت فرمانده سپاه، مدیرکل تبلیغات اسلامی، مسئولان امور مساجد، نمایندگان تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد.

رویکرد محله‌محوری و بازگشت به خاستگاه‌های مردمی اداره امور، یکی از ارکان کلیدی گفتمان اجرایی دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور است که طی ماه‌های اخیر در دستور کار دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی و خدماتی قرار گرفته است؛ راهبردی که تلاش می‌کند با پرهیز از تمرکزگرایی اداری، بستری همه‌جانبه برای حل مسائل از پایین به بالا فراهم کند.

اجرای طرح‌های محله‌محور با تاکید ویژه رئیس‌جمهور بر مبنای توزیع هدفمند خدمات، افزایش مشارکت مردمی و پاسخگویی به مطالبات خرد و کلان جامعه شکل گرفته است.

این رویکرد تلاش می‌کند تا با فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان درون محلات، شکاف میان دستگاه‌های دولتی و متن جامعه را کاهش دهد و فرآیند تصمیم‌گیری تا اجرا را به واقعیت‌های عینی زندگی شهروندان نزدیک‌تر سازد.

تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی، شناسایی دقیق و سریع مسائل محلی، توزیع هدفمند و اثربخش خدمات اجتماعی، توسعه عدالت در حوزه‌های کلیدی (سلامت، آموزش و معیشت) از جمله اهداف کلان و راهبردی اجرای طرح‌های محله‌محور است.

کارشناسان حوزه‌های اجتماعی و مدیریتی بر این باورند که موفقیت پایدار طرح‌های محله‌محور در گرو واگذاری واقعی اختیارات به نهادهای مدنی و شوراهای محلی، تامین اعتبارات متناسب و پرهیز از نگاه‌های دستوری است.

محله درصورت تحقق این موارد می‌تواند به عنوان کوچک‌ترین اما پایدارترین سلول پیکره اجتماعی کشور به کانون اصلی توسعه متوازن و کاهش آسیب‌ها تبدیل شود.