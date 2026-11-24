اجتماع شبانه مردم خرمشهر در دویست‌وشصت‌وهشتمین شب، با حضور مادران و همسران شهدا و برگزاری مراسم تجلیل از آنان همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛اجتماع شبانه مردم خرمشهر در دویست‌وشصت‌وهشتمین شب، با حضور مادران و همسران شهدا رنگ و بوی ویژه‌ای به خود گرفت.

در این مراسم از مادران و همسران شهدا به پاس نقش آنان در پرورش و همراهی قهرمانان وطن تجلیل شد.

همچنین شرکت‌کنندگان در این تجمع با تأکید بر ادامه راه شهدا، خود را پیرو مکتب شهید و شهادت دانستند و بر پایبندی به آرمان‌ها و ارزش‌های این مکتب تأکید کردند.