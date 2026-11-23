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تیم فوتبال استقلال امروز در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا برابر العین امارات به تساوی دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در پنجمین دیدار از مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، در ورزشگاه هزاع بن زاید میهمان العین امارات بود که این مسابقه با تساوی یک - یک به پایان رسید.
سامان فلاح دقیقه ۵۱ و پالاسیوس دقیقه ۵۸ برای العین موفق به گلزنی شدند.
شاگردان سهراب بختیاریزاده با این تساوی ۱۰ امتیازی شدند و با توجه به توقف الهلال عربستان برابر نفتچی ازبکستان، همچنان در رده سوم جدول ردهبندی باقی ماندند. شباب الاهلی امارات ۹ امتیازی و القادسیه عربستان ۸ امتیازی از نزدیکترین تیمهای تعقیب کننده استقلال فردا به مصاف هم میروند.
العین پیش از بازی با استقلال، در ۴ دیدار قبلی خود پیروز شده بود و نماینده ایران در امارات این تیم را متوقف کرد.
دیدار بعدی استقلال، ۱۶ آذر مقابل نفتچی ازبکستان در بصره عراق برگزار میشود.