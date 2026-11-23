به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،معاون عمرانی استانداری قم در طرح بهره برداری از طرح نهال کاری ۳۳ هکتار از اراضی در معرض بیابان منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم گفت:۳۰ هزار هکتار در منطقه سراجه جزوکانون‌های اصلی و فوق بحرانی ریز گرد استان است و این موضوع از پارسال مورد پیگیری قرار گرفت و از منابع ملی بیابان زدایی در منطقه سراجه در دست پیگیری قرار دارد.

خسرو سامری افزود: پارسال حدود هزار و ۵۰۰ هکتار نهال کاری در منطقه شرق قم انجام شده است و امسال هم بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار برای نهال کاری آماده سازی شده است و امیدواریم بتوانیم مقدار نهال کاری در منطقه سراجه را به حدود ۵ هزار هکتار برسانیم.

وی تصریح کرد:کانون‌های نقطه‌ای هم مانند پلنگ دره در استان وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار بگیرد و با پیگیری محیط زیست و منابع طبیعی این نقاط در مرحله شناسایی و اقدام قرار گرفته است.

وی تاکید کرد:سیاست اصلی در نظام تصمیم ساز بر این است که کانون‌های ریز گرد در استان قم را بخشکانیم و ازبین ببریم و طبیعت استان را احیا کنیم.

وی اضافه کرد: در مورد تامین آب طرح‌های نهال کاری هم قرار است از محل پساب استان استفاده شود و با جلوگیری از چرای بی رویه دام‌ها و شتر‌ها بتوانیم به تثبیت نهال‌ها کمک کنیم.

سامری از برنامه ریزی ۴ ساله برای کاشت نهال در کانون‌های ریز گرد استان در منطقه شرق قم خبر داد و افزود: با برآورد پارسال حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار تصویب شده است.

وی عنوان کرد: درمنطقه سراجه تا ۳۰ هزار هکتار باید نهال کاری شود و سعی داریم در همین زمان ۴ سال در منطقه فوق بحرانی مسئله را حل کنیم.

وی تاکید کرد: سرعت کاشت نهال و مبارزه با بیابان زایی در استان باید با سرعت بیشتری پیگیری شود و با در نظر گرفتن اعتبارات وزارت نفت و جهاد کشاورزی استان، امسال ۵۰۰ میلیارد تومان به این طرح تزریق خواهد شد تا مبارزه با کانون‌های ریزگرد سرعت بگیرد.