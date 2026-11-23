به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی طارمی در دقیقه ۴۴ و ۷۳ و پالاسیوس آلزاته در دقیقه ۵۵ و گابریل وارطا در دقیقه ۶۱ و رناتو جونیور در دقیقه ۳+۹۰ برای الوصل گلزنی کردند و امیرحسین حسین‌زاده در دقیقه ۷۱ تراکتور را صاحب یک گل کرد. تراکتور با این شکست ۲ امتیازی باقی ماند و در جایگاه پانزدهم جدول قرار گرفت. الوصل هم با ۶ امتیاز به جایگاه نهم جدول رسید.