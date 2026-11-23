تیم مقاومت شهرداری تبریز در هفته پنجم لیگ دسته یک والیبال مردان کشور، بوعلی قم را با نتیجه سه بر صفر شکست داد.

برتری سه بر صفر تیم والیبال مقاومت تبریز مقابل بوعلی قم

برتری سه بر صفر تیم والیبال مقاومت تبریز مقابل بوعلی قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مسابقه امروز در ورزشگاه شهید توانا تبریز برگزار شد و مقاومت شهرداری تبریز ست اول را با نتیجه ۲۵ بر ۲۱، ست دوم را ۲۵ بر ۱۸ و ست سوم را نیز ۲۵ بر ۱۸ به سود خود به پایان رساند.

در ست اول، بوعلی قم ۲ بار پیش افتاد اما مقاومت در امتیاز ۲۰ بازی را به تساوی کشاند و ست را با اختلاف چهار امتیاز برد. در ۲ ست بعدی نیز تیم میزبان با برتری در بازی روی تور، حملات مؤثر و سرویس‌های خوب، حریف را ۲۵ بر ۱۸ مغلوب کرد.

این پیروزی دومین برد پیاپی مقاومت شهرداری تبریز در فصل جاری است. تیم با دفاع منسجم، حملات حساب‌شده و بهره‌برداری از نقاط ضعف حریف به این نتیجه دست یافت.