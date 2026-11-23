مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز از وقوع آتش‌سوزی در یک مغازه مکانیکی در منطقه عباسی خبر داد و گفت: این حادثه با سرایت آتش به کارگاه تولیدی طبقه فوقانی ۲ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا جان‌فشان نوبری افزود: این حادثه امروز با آتش گرفتن یک دستگاه خودروی پژو در داخل مغازه آغاز شد و شدت حریق موجب سرایت شعله‌های آتش به کارگاه تولیدی واقع در طبقه فوقانی ساختمان شد.

وی با اشاره به گسترش آتش به بخشی از کارگاه تولیدی افزود: نیرو‌های عملیاتی آتش‌نشانی پس از حضور در محل، عملیات مهار حریق را آغاز کردند و موفق شدند آتش را کنترل و از گسترش بیشتر آن جلوگیری کنند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز با تشریح خسارات این حادثه گفت: در پی این آتش‌سوزی، خودروی پژو و مغازه مکانیکی به‌شدت دچار سوختگی شدند و بخشی از کارگاه تولیدی طبقه فوقانی نیز آسیب دید.

جان‌فشان نوبری خاطرنشان کرد: ۲ نفر از افراد حاضر در مغازه نیز در این حادثه مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، برای دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.