۶ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق و فاقد مجوز به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در محور هفت‌باغ کرمان توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، سرهنگ اکبر نجفی، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: در پی گزارش‌های مردمی درباره تردد موتورسواران متخلف، انجام حرکات نمایشی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و رانندگان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی در محور هفت‌باغ اجرا شد.

وی افزود: مأموران یگان امداد در جریان گشت‌زنی هدفمند، ۶ دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق و غیرمجاز را توقیف کردند که ارزش آنها بنا بر اعلام کارشناسان، بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

نجفی با هشدار به راکبان موتورسیکلت‌های سنگین درباره حرکات نمایشی، سرعت و مانور‌های خطرناک، تأکید کرد پلیس با این تخلفات برخورد می‌کند و از خانواده‌ها خواست بر نحوه استفاده فرزندانشان از این وسایل نقلیه نظارت بیشتری داشته باشند.