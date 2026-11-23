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رئیس جمعیت هلال احمر سراب گفت: دوره تخصصی استانی دسترسی با طناب با حضور امدادگران و نجاتگران جمعیت هلالاحمر در این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی پهلوانی افزود: این دوره با هدف ارتقای توان عملیاتی نجاتگران در عملیاتهای کوهستانی، ارتفاع و شرایط سخت با حضور ۳۰ نفر از امدادگران به مدت چهار روز در سالن سنگنوردی این شهرستان برگزار شد و شرکتکنندگان با آخرین روشهای ایمن صعود و فرود، گرهزنی، تثبیت مصدوم در بسکت، کار با تجهیزات تخصصی و اصول امدادرسانی در ارتفاع آشنا شدند.