به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هادی پهلوانی افزود: این دوره با هدف ارتقای توان عملیاتی نجاتگران در عملیات‌های کوهستانی، ارتفاع و شرایط سخت با حضور ۳۰ نفر از امدادگران به مدت چهار روز در سالن سنگ‌نوردی این شهرستان برگزار شد و شرکت‌کنندگان با آخرین روش‌های ایمن صعود و فرود، گره‌زنی، تثبیت مصدوم در بسکت، کار با تجهیزات تخصصی و اصول امدادرسانی در ارتفاع آشنا شدند.