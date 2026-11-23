فولاد ب در دیداری نفس‌گیر مس رفسنجان را ۲ بر یک شکست داد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد.

برد دقیقه آخری فولاد ب مقابل مس رفسنجان

برد دقیقه آخری فولاد ب مقابل مس رفسنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، این دیدار در چارچوب هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور برگزار شد و دو تیم نیمه نخست را بدون گل به پایان رساندند.

با آغاز نیمه دوم، عرفان قربانی در دقیقه ۴۷ دروازه مس رفسنجان را باز کرد تا فولاد ب پیش بیفتد. تلاش شاگردان فرشاد پیوس برای جبران نتیجه سرانجام در دقیقه ۹۰ با گل محمد صابری‌پور به ثمر نشست و بازی به تساوی کشیده شد.

در حالی که مس رفسنجان برای به ثمر رساندن گل برتری تلاش می‌کرد، محمد خورشاهی در دقیقه ۹۶ گل دوم فولاد ب را به ثمر رساند تا پیروزی میزبان قطعی شود.

با این نتیجه، فولاد ب با ۱۶ امتیاز به رده هفتم جدول صعود کرد و مس رفسنجان با وجود باقی ماندن در امتیاز ۱۹، جایگاه دوم جدول را از دست داد.