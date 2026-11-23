شهروند خوش ذوق مراغه‌ای، خودروی سواری دست‌ساز کلاسیک را طراحی و ساخته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، آقای علی نسل که به ساخت مصنوعات فلزی اشتغال دارد گفت: شاسی این خودروی دست ساز متعلق به جیپ ویلیز است ولی تمام اجزای بدنه آن دست و بدون استفاده از دستگاه‌های شکل دهنده و پرس تولید شده است.

وی افزود: مدل دست ساز این ماشین برگرفته از خودرو‌های ۱۲۰ سال پیش و از نوع ماشین‌های فورد است. این صنعتگر مراغه‌ای گفت: ساخت این ماشین هشت ماه زمان برده و برای آن ۹۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

آقای علی نسل افزود: علاقه خاصی به ساخت ماشین‌های مدل قدیمی دارد و چهار سال پیش هم یک خودروی قدیمی طراحی و ساخته است.

این شهروند خوش ذوق مراغه‌ای، حمایت مسئولان از طرح‌های خلاقانه این چنینی را خواستار شد و افزود: صدور پلاک و ایجاد زمینه خرید و فروش و تردد این ماشین‌ها در سطح شهر کمک خوبی در این زمینه است.