به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم تحلیف ۶۵سردفتر و دفتریار جدید گیلان باحضور استاندار، رئیس‌کل دادگستری و مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان، رشد ۳۵درصدی اعتبارات عمرانی لاهیجان، نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی صومعه سرا، یادواره نخستین شهیده صالحین بسیج گیلان شهیده زهرا دقیقی، یادواره شهدای روستای شهرستان بخش سنگر و نشست فرمانده سپاه ناحیه رودسر با جمعی از شرکت کنندگان طرح کتابخوانی خط امین از بخش‌های اخبار کوتاه امروز ۲ مهر ۱۴۰۵ است.