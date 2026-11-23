در راستای پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با شبکه توزیع مواد مخدر، ۱۶ اتاقک و پاتوق متعلق به فروشندگان مواد مخدر در شهرستان پیشوا با حکم مقام قضایی تخریب شد.

تخریب ۱۶ پاتوق و اتاقک مصرف و فروش مواد مخدر در پیشوا

تخریب ۱۶ پاتوق و اتاقک مصرف و فروش مواد مخدر در پیشوا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار شهرام امیریان، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و بازرسی‌های نامحسوس، محل‌های فعالیت فروشندگان مواد مخدر شناسایی و این مکان‌ها در مرحله نخست پلمب شدند.

وی افزود: با وجود اقدامات قانونی انجام‌شده، برخی از افراد با شکستن پلمب مجدداً به محل‌های فعالیت خود بازگشته بودند که در ادامه و با حکم قضایی و حضور دادستان و معاون دادستان شهرستان پیشوا این اتاقک‌ها به‌طور کامل تخریب شدند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به همکاری خوب شهرداری و ادارات خدمات‌رسان آب، برق و گاز شهرستان پیشوا در اجرای این عملیات، بر تداوم برخورد با مراکز غیرقانونی عرضه مواد مخدر تأکید کرد.

گفتنی است برای متخلفان نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.