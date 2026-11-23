سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، با اشاره به حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های صنعتی و غیرنظامی ایران، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد دانست و تأکید کرد که عاملان این حملات باید در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا نجفی روز دوشنبه در پنجاه‌وچهارمین نشست هیئت توسعه صنعتی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در وین، با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اظهار داشت: «جنگ‌های تجاوزکارانه و از پیش طراحی‌شده رژیم اسرائیل که در ژوئن ۲۰۲۵ و سپس از فوریه تا آوریل ۲۰۲۶ با همدستی ایالات متحده علیه مردم و زیرساخت‌های صنعتی ایران صورت گرفت، اقدامی آشکارا تجاوزکارانه و حمله‌ای مسلحانه و غیرقانونی در نقض فاحش منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.»

نجفی تصریح کرد: «در جریان این حملات گسترده و بدون تبعیض، جمعیت غیرنظامی و تأسیسات غیرنظامی از جمله مراکز صنعتی، پل‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، فرودگاه‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های انرژی هدف قرار گرفتند.»

نماینده دائم ایران افزود: «در این جنگ‌های وحشیانه، بیش از پنج هزار انسان بی‌گناه، از جمله ۶۲۳ کودک و ۲۵۱ زن، جان خود را از دست داده‌اند. این حملات غیرقانونی باید از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شود و متجاوزان باید در قبال جنایات خود پاسخگو باشند.»

نجفی در ادامه گفت: «ایالات متحده علاوه بر این حملات، محاصره دریایی را نیز تحمیل کرد و با توسل به اقدامات قهری غیرقانونی، از جمله عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) و «گروه ویژه دروازه آهنین» (Iron Gate Task Force)، درصدد مجازات دسته‌جمعی جمعیتی ۹۰ میلیون نفری و محروم کردن آنان از مواد غذایی، دارو و سایر نیاز‌های ضروری برآمد.»

او تأکید کرد: «این اقدامات غیرقانونی، نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود و مصداق جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است.»

سفیر ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از یکجانبه‌گرایی و اعمال اقدامات قهری علیه کشور‌های عضو سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، هشدار داد که تداوم این رویکرد، نه‌تنها توسعه صنعتی پایدار را مختل می‌کند، بلکه اجرای مأموریت‌های این سازمان را نیز با مانع روبه‌رو ساخته است.

نجفی با اعلام حمایت هیئت جمهوری اسلامی ایران از بیانیه گروه ۷۷ و چین و همچنین بیانیه گروه کشور‌های همفکر درباره اقدامات قهری یکجانبه علیه شماری از اعضای یونیدو، خاطرنشان کرد که این اقدامات پیامد‌های منفی شدیدی بر توسعه صنعتی پایدار کشور‌های هدف تحریم برجا گذاشته است.

نجفی ادامه داد: «امسال شصتمین سال فعالیت این سازمان در مسیر تحقق توسعه صنعتی فراگیر و پایدار را گرامی می‌داریم. با وجود دستاورد‌های حاصل‌شده در این شش دهه، جهان همچنان با چالش‌های بزرگی همچون فقر، بیکاری، گرسنگی، تغییرات اقلیمی، رویکرد‌های یکجانبه و تروریسم اقتصادی روبه‌رو است.»

او افزود: «با در نظر گرفتن چالش‌های جدی دوران کنونی، اعتقاد راسخ داریم که تحقق تعهدات مربوط به توسعه صنعتی فراگیر و ایجاد محیطی مساعد برای رفاه و بهروزی ملت‌ها، تنها از طریق تلاش‌های مشترک و تقسیم مسئولیت‌ها بر پایه همکاری‌های بین‌المللی و چندجانبه‌گرایی امکان‌پذیر است. همچنین باید مخالفت متحد خود را با یکجانبه‌گرایی که بنیان‌های سازمان ملل متحد را هدف قرار می‌دهد، حفظ کنیم و بر آن پای بفشاریم.»

نماینده دائم ایران تصریح کرد: «ما بر این باوریم که یکجانبه‌گرایی یکی از عواملی است که مانع از ایفای صحیح وظایف یونیدو در اجرای بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها در کشور‌های هدف اقدامات قهری یکجانبه می‌شود.»

او در همین زمینه خواستار واکنش مسئولانه مدیریت سازمان شد و تأکید کرد: «هرگونه اقدام یکجانبه علیه پیشبرد همکاری میان یونیدو و کشور‌های عضو باید با واکنش مواجه شود و مدیرکل سازمان موظف است موارد مربوط را به هیأت توسعه صنعتی و کنفرانس عمومی گزارش کند.»

نجفی در ادامه به همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد پرداخت و گفت: «هیأت نمایندگی ایران از نقش و تلاش‌های یونیدو در پیشبرد برنامه‌های کمک فنی و ظرفیت‌سازی در کشور‌های عضو استقبال می‌کند و در همین چارچوب خواستار دوچندان شدن تلاش‌ها برای اجرای طرح‌های مشترک در ایران است.»

او افزود: «افزایش تقاضا برای برنامه‌های مشارکت کشوری، نشان‌دهنده موفقیت این برنامه‌ها در کمک به توسعه صنعتی کشور‌های دریافت‌کننده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در همین چارچوب با یونیدو برای تدوین نخستین برنامه مشارکت کشوری خود همکاری می‌کند.»

سفیر ایران با اشاره به مسئولیت کشور‌های توسعه‌یافته در تحقق اهداف توسعه پایدار تأکید کرد: «فراهم کردن ابزار‌های لازم برای اجرای اهداف توسعه پایدار از عوامل حیاتی تحقق این اهداف است و کشور‌های توسعه‌یافته باید به تعهدات خود، از جمله تأمین منابع مالی، انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی، بدون سیاسی کردن این روند عمل کنند.»

او ادامه داد: «با توجه به نقش محوری یونیدو در تقویت همکاری‌ها و مشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، خواستار استمرار تقویت مشارکت‌ها از جمله از طریق گسترش همکاری‌های جنوب ـ جنوب، شمال ـ جنوب و همکاری‌های سه‌جانبه هستیم. این همکاری‌ها باید با اتکا به مدیریت نتیجه‌محور، بهره‌گیری از بهترین تجربیات و انتقال فناوری، به سازوکاری برای ایجاد آثار پایدار فعالیت‌های یونیدو در کشور‌های در حال توسعه تبدیل شود.»

نماینده دائم ایران در بخش دیگری از سخنان خود از تمرکز فعالیت‌های یونیدو بر توسعه صنعتی قاره آفریقا استقبال کرد و گفت: «ما معتقدیم ادامه نقش‌آفرینی این سازمان در حمایت از تحول ساختاری و صنعتی‌سازی پایدار قاره آفریقا اهمیت ویژه‌ای دارد، به‌خصوص از آن جهت که یونیدو مسئولیت راهبری اجرای چهارمین دهه توسعه صنعتی آفریقا را بر عهده دارد.»

او همچنین حمایت جمهوری اسلامی ایران را از تداوم تلاش‌های یونیدو در حوزه علم، فناوری و نوآوری اعلام کرد و افزود: «این سازمان باید همچنان نقش مهمی در شناسایی راه‌هایی برای تبدیل ظرفیت‌های تحول‌آفرین انقلاب صنعتی جدید به منافعی ملموس برای کشور‌های در حال توسعه و کمترتوسعه‌یافته ایفا کند.»

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در پایان سخنان خود بار دیگر حمایت تهران را از فعالیت‌های سازمان توسعه صنعتی ملل متحد اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که تقویت همکاری‌های مشترک، به گسترش و تحقق توسعه صنعتی فراگیر و پایدار در سطح جهان کمک کند.

پنجاه‌وچهارمین نشست هیئت توسعه صنعتی سازمان ملل متحد از دوم تا چهارم آذر ۱۴۰۵ در وین برگزار می‌شود و بررسی گزارش سالانه مدیرکل درباره عملکرد این سازمان در سال ۲۰۲۵ از جمله موضوعات دستور کار آن است.