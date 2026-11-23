فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از وقوع یک فقره قتل خانوادگی در این شهرستان خبرداد و گفت: زنی که همسر ۵۸ ساله خود را به خاطر مشکلات اقتصادی با ضربات چاقو به قتل رسانده بود ، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "سیدسعید عزیزی" با اعلام اینکه در پی گزارش وقوع یک مورد قتل در یکی از محلات شیروان، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد مردی حدوداً ۵۸ ساله بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داده و دختر خانواده نیز از ناحیه دست و پا مجروح شده است که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت.

وی با بیان اینکه مأموران با انجام اقدامات تخصصی، بررسی مستندات و تحقیقات میدانی، همسر مقتول را به‌عنوان مظنون اصلی شناسایی و دستگیر کردند افزود: متهم در جریان تحقیقات، اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی را از انگیزه‌های این حادثه عنوان کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و ادامه تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مختلف حادثه، از شهروندان خواست اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی را از طریق گفت‌و‌گو، مشاوره و مراجع قانونی پیگیری کنند تا از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.