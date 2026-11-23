مدیر گذرگاه مرزی زرباطیه عراق گفت: اختلال سراسری در سامانه‌های تجاری عراق از روز یکشنبه، روند تشریفات گمرکی و تردد کامیون‌ها در مرز مهران را کند کرده است. بخش نخست مشکل فنی برطرف شده اما سامانه همچنان با کندی خدمات مواجه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اختلال سراسری در سامانه‌های تجاری عراق از روز گذشته، روند تشریفات گمرکی و تردد کامیون‌ها در مرز مهران را کند کرده است و در حال حاضر بخش نخست مشکل فنی برطرف شده؛ اما سامانه همچنان با کندی خدمات مواجه و رفع کامل اختلال در حال پیگیری است.

عمید مثنی عصر امروز، دوشنبه در دیدار با مسئولان اقتصادی و اجرایی استان ایلام در مرز مهران اظهار کرد: اختلال ایجاد شده در سامانه تجاری عراق مشکلی سراسری است و به عملکرد اختصاصی پایانه مرزی مهران ارتباط ندارد.

وی افزود: از ساعت ۱۲ روز گذشته سامانه تجاری عراق با اختلال مواجه شد که این مشکل هم‌زمان گذرگاه‌های مرزی این کشور را زیر تأثیر قرار داد و موجب کندی روند انجام تشریفات تجاری و تردد کامیون‌ها شد.

مدیر گذرگاه مرزی زرباطیه عراق منشأ این اختلال را مسائل فنی سامانه و زیرساخت‌های مرتبط با حوزه اداری و بازرگانی این کشور دانست.

مثنی با اشاره به اهمیت استمرار مبادله‌های بازرگانی میان ایران و عراق افزود: رفع کامل اختلال از سوی مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط دولت عراق در حال پیگیری است و تلاش می‌شود مشکلات باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود.

مدیر گذرگاه مرزی زرباطیه ابراز امیدواری کرد: با تکمیل روند رفع مشکلات فنی فعالیت‌های بازرگانی و تردد ناوگان حمل‌ونقل کالا در مرز مهران و زرباطیه به شرایط عادی بازگردد.

مثنی همچنین بر ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر مسئولان دو سوی مرز تأکید کرد و توضیح داد: همکاری طرفین برای جلوگیری از وقفه در مبادله‌های بازرگانی و آسانی فعالیت بازرگانان و فعالان اقتصادی اهمیت دارد.

پایانه مرزی زرباطیه استان واسط عراق در آن سوی مرز ایران و مقابل گذرگاه بین‌المللی مهران استان ایلام واقع شده است.

از آغاز سال جاری تا اوائل آبان گذشته؛ بیش از ۶۱ هزار دستگاه کامیون حامل کالا‌های صادراتی از مرز مهران تردد کرده‌اند.

ارزش کل کالا‌های صادر شده از این پایانه به بازار‌های هدف نیز در این مدت نزدیک به ۵۷۸ میلیون دلار بوده است.

مرز مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب باختری ایلام و ۲۳۰ کیلومتری بغداد، مهم‌ترین و نزدیک‌ترین کانون بازرگانی و آمدوشد زائران به پایتخت عراق و عتبات عالیات به شمار می‌رود.