پویش «بزن زنگو» با هدف توسعه نشاط اجتماعی و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های ورزشی جوانان و نوجوانان در محلات کم‌برخوردار، با محوریت تجهیز مساجد به خانه‌های ورزش در گیلان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گیلان گفت: پویش «بزن زنگو» با همکاری قرارگاه تحول و توانمندسازی محلات و قرارگاه مساجد بنیاد برکت اجرا می‌شود و بر اساس آن، مساجد مناطق هدف به اتاق‌های ورزشی مجهز می‌شوند تا فضایی در دسترس برای فعالیت‌های ورزشی و اوقات فراغت جوانان و نوجوانان محله فراهم شود.

بهروز زلالی افزود: تاکنون در دو مرحله اجرای این پویش ۱۱مسجد استان به تجهیزات ورزشی مجهز و اتاق‌های ورزش آنها راه‌اندازی شده است و پیش‌بینی می‌شود این تعداد تا پایان سال به ۲۰ مسجد افزایش یابد.