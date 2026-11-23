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مردم دیار میرزا با گذشت بیش از ۲۶۰ شب، همچنان با خانوادههای خود در تجمعات شبانه شرکت میکنند تا بر دفاع از میهن در برابر دشمنان تاکید کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ میادین و خیابانهای گیلان در شبی دیگر، شاهد حضور مردمی بود که با وجود گذشت بیش از ۲۶۰ شب، همچنان برای دفاع از میهن و اعلام وفاداری به آرمانهای انقلاب گرد هم آمدند.
حضوری که جلوهای از اتحاد، همبستگی و ولایتمداری مردم دیار میرزا است؛ مردمی که در کنار تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، از روحیه بسیجی و ضرورت حضور آگاهانه و مسئولانه در صحنههای دفاع از کشور میگویند.