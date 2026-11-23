به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ میادین و خیابان‌های گیلان در شبی دیگر، شاهد حضور مردمی بود که با وجود گذشت بیش از ۲۶۰ شب، همچنان برای دفاع از میهن و اعلام وفاداری به آرمان‌های انقلاب گرد هم آمدند.

حضوری که جلوه‌ای از اتحاد، همبستگی و ولایتمداری مردم دیار میرزا است؛ مردمی که در کنار تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، از روحیه بسیجی و ضرورت حضور آگاهانه و مسئولانه در صحنه‌های دفاع از کشور می‌گویند.