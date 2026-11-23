مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان قزوین از افتتاح و به بهره‌برداری رسیدن ۶۱ پروژه آموزشی در استان خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای اجرای رویکرد دولت چهاردهم و برنامه هفتم توسعه با عنوان «نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی» صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پورعباسی در گفتگوی ویزه خبری شبکه قزوین گفت: سهم استان قزوین در این نهضت ۱۰۸ پروژه در قالب ۵۹۹ کلاس درس است که تاکنون در دو فاز (فاز نخست ۳۴ پروژه و فاز دوم همزمان با آغاز سال تحصیلی در شهریورماه ۲۷ پروژه) در مجموع ۶۱ پروژه شامل ۳۱۲ کلاس درس با زیربنای ۴۶ هزار متر مربع به بهره‌برداری رسیده است.

وی با تأکید بر نقش بی‌بددیل مردمی و خیرین تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد پروژه‌های این نهضت (۵۸ پروژه از ۱۰۸ پروژه) با مشارکت خیرین، مردم و صنایع استان احداث شده و بدون این همراهی، دستیابی به این پیشرفت چشمگیر میسر نبود.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان قزوین درباره اولویت‌بندی مناطق هدف و رفع محرومیت‌ها افزود: هدف اصلی ما مناطق دارای کمبود است. با وجود اینکه سرانه آموزشی استان ۵.۵ متر مربع و نزدیک به میانگین کشوری (۵.۴۵ متر مربع) است، اما مهاجرت روستاییان به شهرها و خالی شدن مدارس روستایی، میانگین سرانه را تحت تأثیر قرار داده است؛ به طوری که هم‌اکنون در مراکز شهرستان‌ها به‌ویژه قزوین، شهرستان البرز و ناحیه شهری مهرگان با کمبود جدی سرانه آموزشی مواجهیم.

پورعباسی خاطرنشان کرد: رشد فزاینده جمعیت و ساخت واحدهای مسکونی جدید به‌ویژه در مهرگان، از چالش‌های اصلی استان است و این اداره‌کل تلاش می‌کند همزمان با توسعه مسکن، ساخت فضاهای آموزشی را نیز در مناطق هدف به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دنبال کند تا هیچ دانش‌آموزی از فضای استاندارد آموزشی محروم نماند.