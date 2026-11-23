سخنگوی فراکسیون کشاورزی، پویا و عشایر مجلس، تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی را غیرکارشناسی و عجولانه خواند و خواستار لغو فوری آن شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، غلامحسین زارعی از اعتراض به وزیر جهادکشاورزی، نسبت‌به تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی خبر داد و خواستار لغو فوری این تصمیم شد.

وی تصمیم وزارتخانه جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی را «غیرکارشناسی و عجولانه» خواند و تأکید کرد: این اقدام برخلاف سیاست‌های حمایتی از تولید است.

سخنگوی فراکسیون کشاورزی پویا و عشایر یادآور شد: درحالی که کشاورزان با مشکلات تأمین نهاده‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ممنوعیت صادرات باعث شده محصول با قیمت‌های بسیار پایین از کشاورز خریداری شود و سود اصلی به جیب دلالان و واسطه‌ها برود.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت زمانی عرضه محصول در اواسط آذر در استان‌های جنوبی، هشدار داد: این تصمیم، کشاورزان گوجه‌کار خارج از فصل در استان‌های بوشهر، هرمزگان، فارس، خوزستان و کرمان را در آستانه ضرر مهلک و ورشکستگی کامل قرار داده است؛ بنابراین ما هرگونه تصمیم که منجر به بی‌ثباتی اقتصادی در مناطق تولیدکننده شود را به شدت پیگیری خواهیم کرد.

استان بوشهر به عنوان بزرگترین قطب تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل در کشور با آغاز فصل برداشت، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و تنظیم قیمت‌ها در ماه‌های سرد سال ایفا می‌کند.