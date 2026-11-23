تفاهم‌نامه تأمین زمین برای احداث واحد تولید محصولات پلی‌اتیلنی در شهرستان آبدانان؛ با حضور استاندار ایلام و مدیران عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح تأمین زمین برای احداث واحد تولید محصولات پلی‌اتیلنی در شهرستان آبدانان؛ با هدف تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی، توسعه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال پایدار در جنوب استان ایلام دنبال می‌شود.

با اجرای این طرح؛ زمینه بهره‌گیری از محصولات پتروشیمی ایلام برای تولید محصولات پلیمری و توسعه صنایع تبدیلی فراهم خواهد شد.

احمد کرمی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای تصویب و اجرای این طرح؛ هدف از سرمایه‌گذاری در طرح تولید محصولات پلی‌اتیلنی را بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت رونق اقتصادی آبدانان عنوان کرد.

این طرح از مطالبات صنعتی جنوب استان ایلام به شمار می‌رود که در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به آبدانان در ۱۴ شهریور امسال، مورد تأکید قرار گرفت.