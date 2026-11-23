به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حسین شکوهی روز دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح پارک مهربان در کوی پونک، پارک نارون در کوی نارون و کلنگ‌زنی پارک شادی در کوی طلائیه زنجان،گفت: افتتاح دو بوستان محله‌ای و آغاز عملیات اجرایی یک پارک جدید در مناطق مختلف شهر زنجان در راستای توسعه فضا‌های سبز شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توجه به نیاز‌های محلات مختلف شهر رقم خورد.

وی افزود: پارک‌ها و بوستان‌های محله‌ای صرفاً فضا‌هایی برای گذران اوقات فراغت نیستند، بلکه نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت تعاملات همسایگی، ایجاد محیطی سالم برای حضور خانواده‌ها و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت و بازی کودکان و نوجوانان دارند.

شکوهی گفت: رویکرد مدیریت شهری، توزیع متوازن امکانات و خدمات در سطح محلات و توجه به مطالبات و نیاز‌های شهروندان است تا همه شهروندان، صرف‌نظر از محل سکونت خود، از امکانات مناسب شهری بهره‌مند شوند.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری زنجان حضور شهروندان و به‌ویژه دانش‌آموزان در این مراسم را ارزشمند عنوان کرد و گفت: حضور و مشارکت مردم در چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده اهمیت فضا‌های عمومی در زندگی اجتماعی شهر است و تلاش ما براین است که با توسعه و بهسازی بوستان‌ها، زمینه حضور بیشتر خانواده‌ها و نسل جوان را در محیط‌های امن، بانشاط و دوستدار محیط زیست فراهم کنیم.

وی افزود: توسعه فضا‌های سبز و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای زندگی شهری، از جمله اقداماتی است که آثار آن به‌صورت مستقیم در زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود و شهرداری زنجان در مسیر ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش سرانه فضا‌های سبز، اقدامات خود را با توجه به اولویت‌های محلات دنبال می‌کند.

پارک مهربان (کوی پونک)، پارک نارون (کوی نارون) و کلنگ زنی پارک شادی (کوی اندیشه) به ارزش ۵۵۰ میلیارد ریال توسط شهرداری زنجان انجام شده است.