به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم در حاشیه تجمع مردمی حمایت از رزمندگان و خونخواهی امام شهید، با حضور حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، در مسجد امام خمینی (ره) شهر حسن‌آباد برگزار شد.

حجت‌الاسلام جعفری در این مراسم با اشاره به حضور مستمر مردم در حمایت از نظام و انقلاب اسلامی گفت: مردم شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور حدود ۹ است که سنگر خیابان و میدان را رها نکرده‌اند.

وی افزود: حضور پرشور نوجوانان و جوانان با ایمان و انگیزه در این تجمعات، از جلوه‌های برجسته این حرکت مردمی است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به جنایات عوامل آمریکایی ـ صهیونیستی در ایران اسلامی تأکید کرد: این جنایات یادآور اقدامات تروریستی علیه اهل‌بیت (ع) و پیروان ائمه اطهار (ع) در تاریخ اسلام است و دستگاه قضایی در مجازات آمران و عاملان این جنایات هیچ‌گونه مماشات و تردیدی نخواهد داشت.

حجت السلام جعفری با تأکید بر پیروزی حق بر باطل گفت: وعده الهی به یقین محقق خواهد شد و قدرت ایمان و توکل به خدا بر قدرت مادی استکبار غلبه خواهد کرد.

در پایان این مراسم، حاضران با مرثیه‌سرایی و عزاداری در سوگ حضرت‌ام‌البنین (س)، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند و از ۱۳ تن از مادران و همسران شهدای شهر حسن‌آباد تجلیل شد.