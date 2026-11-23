نمایشگاه روستا‌آباد با هدف معرفی ظرفیت‌ها، محصولات و توانمندی‌های فعالان روستایی در نمایشگاه بین‌المللی قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نمایشگاه روستا‌آباد با حضور تولیدکنندگان و فعالان روستایی در نمایشگاه بین‌المللی قزوین آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با 150 غرفه فرصتی برای معرفی محصولات، دستاوردها و ظرفیت‌های اقتصادی روستاها و حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان روستایی فراهم کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا جمعه ششم آذر، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کنند.