به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار و سردار حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان؛ همزمان با هفته بسیج با خانواده شهیدان اسد بسطامی و محمدرضا لطفی و جانباز ۷۰ درصد عباس کرمی دیدار کردند.

کریمی‌تبار در این دیدار‌ها با تجلیل از صبر و فداکاری خانواده‌های شهدا، گفت: خانواده‌های شهدا چشم و چراغ ملت و موجب افتخار جامعه هستند و تقدیم فرزندان خود در راه دفاع از نظام و انقلاب، افتخاری ماندگار برای آنان و ملت ایران است.

وی همچنین با تبیین جایگاه بسیج در نظام اسلامی؛ این نهاد مردمی را نماد ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری دانست و بر ضرورت تقویت فرهنگ بسیجی و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و آرمان‌های شهدا به نسل جوان تأکید کرد.