شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیرات، جریان گاز کوچه دلدار واقع در بلوار باهنر شهر رشت، از ساعت ۹ تا ۱۹ فردا سوم آذر به مدت ۱۰ ساعت قطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزای صدا و سیمای گیلان؛ شرکت گاز گیلان اعلام کرد: به دلیل اجرای تعمیرات برای پایداری شبکه و ارتقاء خدمات رسانی به مشترکان، جریان گاز کوچه دلدار واقع در بلوار باهنر شهر رشت، از ساعت ۹ تا ۱۹ فردا سوم آذر ۱۴۰۵ قطع خواهد شد.

مشترکن هنگام قطعی گاز، از دستکاری تجهیزات گاررسانی خودداری کنند.

ماموران شرکت به محض پایان عملیات، جریان گاز را دوباره وصل خواهند کرد.

شرکت گاز استان از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه مشکل، با مرکز پیام و اتفاقات شرکت گاز به شماره ۱۹۴ تماس بگیرند.