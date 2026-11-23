افزایش هزینه‌های برق و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مردم پاکستان را بیش از گذشته به استفاده از انرژی خورشیدی سوق داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این روند در سال‌های اخیر شتاب چشمگیری گرفته و به یکی از مهم‌ترین تحولات حوزه انرژی در این کشور تبدیل شده است.

امروزه در شهر‌های مختلف پاکستان، پشت‌بام خانه‌ها به محل تولید برق تبدیل شده‌اند و خانواده‌های بیشتری با نصب پنل‌های خورشیدی تلاش می‌کنند بخشی از نیاز برق خود را تأمین و وابستگی‌شان به شبکه سراسری را کاهش دهند.

گسترش استفاده از این فناوری علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار، نشان‌دهنده افزایش آگاهی عمومی درباره ضرورت صرفه‌جویی، استفاده بهینه از منابع انرژی و حرکت به سوی انرژی‌های پاک است.

بر اساس گزارش مؤسسات پژوهشی در ژوئن ۲۰۲۶، تولید برق خورشیدی در پاکستان از ۱۵ تراوات در سال ۲۰۲۳ به ۵۱ تراوات در سال ۲۰۲۵ رسیده است و سهم آن از کل تولید برق این کشور به حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است

پاکستان با برخورداری از تابش مناسب خورشید، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه این منبع تجدیدپذیر دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند در آینده نقش مهم‌تری در تأمین برق و کاهش فشار بر شبکه انرژی این کشور ایفا کند.