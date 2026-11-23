همزمان با هفته بسیج، پویش مردمی میدان همدلی، خیابان خدمت با هدف ترویج مواسات و خدمت‌رسانی اجتماعی، در ۱۰ نقطه استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،پویشی که با مشارکت مردم و حضور موکب‌های خدمت‌رسان، جلوه‌هایی از همدلی، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشت.

همزمان با هفته بسیج، پویش مردمی میدان همدلی، خیابان خدمت با حضور مردم و مسئولان در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در این پویش، موکب‌های خدمت‌رسان با ارائه خدمات پزشکی، مشاوره حقوقی، پذیرایی و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، میزبان مردم بودند.

حمایت از مادران و ترویج فرهنگ فرزندآوری با حضور مرکز نفس، آموزش‌های فرهنگی و نظامی و جمع‌آوری کمک‌های مردمی از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

در قالب این حرکت مردمی، جمع‌آوری ۱۰ هزار بسته معیشتی، تأمین ۱۰۰ سری جهیزیه، ۲ هزار بسته لوازم‌التحریر و ۲ هزار سری کیف و کفش برای دانش‌آموزان نیازمند پیش‌بینی شده است.

همچنین کاشت یک میلیون و ۱۰۰ هزار نهال امید تا ۱۵ اسفندماه با مشارکت مردم در دستور کار قرار دارد.

این پویش، همزمان با هفته بسیج و با هدف ترویج فرهنگ مواسات و گسترش خدمات اجتماعی در ۱۰ نقطه استان برگزار شد.