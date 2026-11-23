پرداخت تسهیلات بسیج سازندگی به کارآفرینان، زمینه توسعه کشت زعفران در ۱۰۰ هکتار از اراضی را فراهم کرد و پیش‌بینی می‌شود امسال ۳۱۱ کیلوگرم محصول برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بسیج سازندگی با پرداخت تسهیلات از محل صندوق‌های قرض‌الحسنه مردم‌یار، گام‌های مؤثری در راستای حمایت از توسعه کشت زعفران و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی برداشته است.

خانم اسلامی‌نسب، یکی از کارآفرینان موفق است که با بهره‌مندی از این حمایت‌ها توانسته در این حوزه فعالیت کند. بر اساس آمار‌های موجود، هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت زعفران قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود با تداوم این حمایت‌ها و تلاش کشاورزان، امسال ۳۱۱ کیلوگرم محصول زعفران از این اراضی برداشت شود.