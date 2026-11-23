استاندار زنجان، مدیریت محله‌محور را حرکتی مردم‌پایه دانست و گفت: در این رویکرد، با هم‌افزایی بخش‌ها و ظرفیت‌های موجود در محلات، مسائل و مشکلات شناسایی و دسته‌بندی شده و بر اساس اولویت‌ها برای حل آنها اقدام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سید محسن صادقی در حاشیه آیین آغاز مرحله جدید مدیریت محله‌محور و حکمرانی محلی، با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حل مسائل محلات گفت: در این الگو، مشکلات و مسائل تک‌تک افراد با مشارکت و همراهی دیگران و بسیج ظرفیت‌های همسایگان پیگیری می‌شود.

وی افزود: برنامه مدیریت محله‌محور به‌عنوان یکی از کلان‌طرحهای دولت در حوزه اجتماعی با محوریت مساجد، مشارکت مردمی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در ۱۵۴ محله شهری و روستایی استان در حال اجراست.

استاندار زنجان با اشاره به حضور گسترده و مویرگی بسیج در محلات، گفت:بسیج از سال ۱۳۹۷ اجرای طرح محله‌محوری را آغاز کرده و اکنون در چارچوب رویکرد حکمرانی محلی دولت چهاردهم، زمینه هم‌افزایی و پشتیبانی از این ظرفیت با مدیریت فرماندهان بسیج در سطح استان فراهم شده و این طرح وارد مرحله اجرایی جدیدی شده است.

استاندار زنجان تأکید کرد: هدف از این رویکرد، استفاده منسجم از ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های مختلف برای شناسایی، اولویت‌بندی و پیگیری مسائل محلات و تقویت نقش مردم در حل مشکلات محلی است.

آیین آغاز مرحله جدید مدیریت محله‌محور و حکمرانی محلی، همزمان با هفته بسیج و با حضور وبیناری رئیس‌جمهور و استانداران سراسر کشور برگزار شد.

آیین استانی این مراسم در زنجان با حضور استاندار، جمعی از مسئولان دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف و فعالان عرصه مدیریت محله محور، در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) منطقه اسلام‌آباد شهر زنجان برگزار شد.