به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،حسین عبدلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود، با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی و بازنگری تأسیسات جایگاه سوخت، گفت: تعمیرات اساسی این جایگاه با هدف پیشگیری از هرگونه نشست و افزایش ایمنی در کمتر از یک ماه انجام می‌شود.

وی افزود: رانندگان و همشهریان می‌توانند برای تأمین سوخت از دو جایگاه واقع در پیش از میامی و جایگاه دیگری در فاصله ۶ کیلومتری پس از میامی استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود همچنین از پیگیری نصب جایگاه سیار سوخت برای تسهیل دسترسی شهروندان خبر داد.