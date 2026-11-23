تیم فوتبال کاراگستر با پیروزی مقابل حریف خود به رده دوم جدول لیگ دسته یک صعود کرد.

لیگ دسته یک فوتبال؛ شکست مس رفسنجان، کاراگستر به رده دوم رسید

لیگ دسته یک فوتبال؛ شکست مس رفسنجان، کاراگستر به رده دوم رسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال امروز، دوشنبه (۲ آذر) با برگزاری ۶ بازی پیگیری شد که تیم‌های نیروی زمینی، کاراگستر و فولاد نوین موفق شدند حریفان خود را شکست دهند.

با پیروزی کاراگستر و شکست مس رفسنجان، تیم کاراگستر به رده دوم جدول صعود کرد و به یک قدمی پارس جنوبی جم در صدر جدول رسید.

نتایج دیدار‌های هفته یازدهم لیگ دسته یک فوتبال به شرح زیر است:

سایپا صفر - پالایش نفت بندرعباس صفر

نیروی زمینی یک - هوادار صفر

مس کرمان صفر - بعثت کرمانشاه صفر

کاراگستر ۲ - هوادار صفر

فولاد نوین ۲ - مس رفسنجان یک

جزیره قشم یک - نفت و گاز گچساران یک