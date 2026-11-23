هشدار به دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد درباره کلاس‌های حضوری

هشدار به دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد درباره کلاس‌های حضوری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌ فتاح محمدی با اشاره به تعطیلی چندروزه مدارس و دانشگاه‌های استان به دلیل شیوع بیماری آنفلوانزا گفت: تعطیلی دانشگاه‌ها به معنای تعطیلی فعالیت‌های آموزشی نیست و دانشگاه‌ها باید آموزش را از طریق بستر فضای مجازی دنبال کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت مصوبات و تصمیمات اتخاذشده برای کنترل شیوع بیماری افزود: کلاس‌های درس دانشگاه‌ها در مدت اعلام‌شده باید به‌صورت مجازی برگزار شود و هیچ ضرورتی برای برگزاری حضوری کلاس‌ها وجود ندارد.

دبیر شورای تأمین کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اصرار برخی دانشگاه‌ها برای برگزاری حضوری کلاس‌ها اضافه کرد: استان در وضعیت نارنجی شیوع آنفلوانزا قرار دارد و دانشگاه‌ها باید شرایط موجود و الزامات بهداشتی را جدی بگیرند.