بنای ثبت ملی حمام شاه عباس صفوی در اصفهان پس از دو سال مرمت و با هزینه ۳۰ میلیارد تومان، با کاربری گنجینه آیینی و عرضه صنایع دستی احیا و به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان ؛ مجتبی شکری، مدیر صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیای اماکن تاریخی و فرهنگی، در این آیین گفت: مرمت و احیای این بنای تاریخی از دو سال پیش آغاز شد و برای مرمت و آماده‌سازی آن در مجموع ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از حمام تاریخی شاه، زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر فراهم شده است. شکری با اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مرمت و احیای بناهای تاریخی استان اصفهان گفت: از دهه ۸۰ تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش صورت گرفته است.

مدیر صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیای اماکن تاریخی و فرهنگی با اشاره به واگذاری ۳۴ بنای تاریخی استان اصفهان از طریق این صندوق افزود: از این تعداد، ۲۶ بنا در حال بهره‌برداری و هشت بنا در مرحله مرمت قرار دارند.

امیر کرم‌زاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز گفت: حمام شاه از آثار شاخص معماری دوره صفوی، با مساحت حدود دو هزار مترمربع و برخورداری از فضاهای گنبدی و طاق‌های سنتی، بزرگ‌ترین حمام اصفهان است که با جذب مشارکت مردمی مرمت شده است.

علی‌اصغر شالی‌بافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به دشواری‌های تأمین اعتبار طرح‌های مرمت در سال‌های گذشته گفت: پیش از این برخی سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات بانکی با مشکل مواجه بودند که با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیای اماکن تاریخی و فرهنگی با شبکه بانکی، بخشی از این محدودیت‌ها برطرف شد.

وی افزود: در یک سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار سرمایه‌گذاران استان اصفهان قرار گرفته و حدود دو هزار میلیارد تومان نیز به‌صورت تسهیلات به اصفهان اختصاص پیدا کرده است.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با اشاره به اهمیت هم‌افزایی فعالان حوزه میراث فرهنگی در احیای بناهای تاریخی گفت: برخی ساختمان‌ها و آثار تاریخی این استان در وضع حساسی قرار دارند و اگر حفاظت و مرمت آن‌ها به‌موقع انجام نشود، بارندگی‌ها و عوامل طبیعی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به آن‌ها وارد کند؛ بنابراین نباید در رسیدگی به این آثار تأخیر داشت.

حمام شاه عباس صفوی از آثار شاخص معماری دوره صفوی و بزرگ‌ترین حمام اصفهان با مساحت حدود دو هزار مترمربع است که در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مرمت این بنا از دو سال پیش آغاز و در مجموع ۳۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

بر اساس آمار ارائه‌شده، از دهه ۸۰ تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مرمت و احیای بناهای تاریخی استان اصفهان صورت گرفته و ۳۴ بنای تاریخی استان از طریق صندوق توسعه صنایع دستی واگذار شده که ۲۶ بنا در حال بهره‌برداری و هشت بنا در مرحله مرمت قرار دارند.