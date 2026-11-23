به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یادواره شهیده مهسا طاهری با هدف پاسداشت مقام شهدا و تجلیل از صبر و استقامت مادران و همسران شهدا، در آستان مقدس امامزاده یحیی (ع) سمنان برگزار شد.

در این مراسم، مادران، همسران و خواهران شهدا از دلتنگی‌ها، خاطرات و جای خالی عزیزانشان گفتند و از سال‌هایی روایت کردند که با یاد و خاطره شهدا سپری کرده‌اند.

حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام در این محفل، حال‌وهوای معنوی ویژه‌ای به مراسم بخشید و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره ایثارگران وطن را گرامی داشتند.