هم‌زمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس با حضور پرشور مردم در سمنان تشییع و در جوار مسجد المهدی (ع) به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس، هم‌زمان با سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س)، با حضور پرشور مردم شهیدپرور سمنان تشییع شد.

این شهید والامقام که در عملیات خیبر و در جزیره مجنون به شهادت رسیده است، پس از تشییع، در جوار مسجد المهدی (ع) سمنان به خاک سپرده شد؛ مردم سمنان با حضور در آیین تشییع، با ادای احترام به مقام این شهید گمنام، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.