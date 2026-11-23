به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ محله فرهنگیان، بلوک سه شهرستان ایوان؛ با مشکلاتی در حوزه زیرساخت‌های شهری مواجه است.

ساکنان این محله از نیمه‌کاره ماندن عملیات احداث کانال هدایت آب گفته‌اند؛ طرحی که عملیات اجرایی آن حدود سه ماه پیش آغاز شد؛ اما این روز‌ها به حال خود رها شده و مشکلاتی را برای اهالی به وجود آورده است.

شهردار ایوان با اشاره به این که اداره امور آب در سنوات گذشته بدون دریافت پروانه اقدام به احداث ساختمان و دیوار در مسیر راه ارتباطی این محله کرده است، گفت: در صدد هستیم با ورود پرونده مذکور به کمیسیون ماده پنج؛ این مشکل رفع شود و عرض خیابان به ۱۲ متر افزایش یابد.

بهزاد یاسمی همچنین در خصوص کانال نیمه‌تمام این محله اظهار کرد: با توجه به نامه هیئت وزیران؛ مبنی بر تأمین هزینه‌ها از محل منابع داخلی تا زمان تأمین اعتبار جدید و اختصاص منابع عمرانی، در حال حاضر برنامه‌ای برای تکمیل این طرح وجود ندارد.