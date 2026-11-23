مرحله جدید طرح محله‌محوری و حکمرانی محلی با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و شتاب‌بخشی به آبادانی و پیشرفت محلات، هم‌زمان با سراسر کشور و با حضور رئیس‌جمهور به‌صورت ارتباط تصویری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان امروز دوم آذرماه در مراسم آغاز مرحله جدید محله‌محوری در مسجد امام علی پشته خرم‌آباد گفت: طرح «محله‌محور» گامی در جهت تقویت مشارکت شهروندان برای حل مسائل محلات، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تحقق حکمرانی محلی و مردم محور است.

وی افزود: ۹۲۰ شورای پیشرفت محله در شهر‌ها و روستا‌های استان فعالیت دارند و در شهرستان خرم‌آباد نیز ۱۱۳ محله زیر پوشش این طرح قرار گرفته است.

سردار باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان هم گفت: در اجرای این طرح، ۲۱۳ پایگاه مقاومت بسیج و ۱۰۲ مسجد مشارکت دارند تا با محوریت مساجد و حضور فعال مردم، مسائل و مطالبات محلات شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.