به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله وحید خراسانی که از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، و با حضور علما، نمایندگان بیوت مراجع و قشر‌های مختلف مردم در حرم مطهر برگزار شد، آیت الله سید احمد حسینی خراسانی عضو فقهای شورای نگهبان، آیت الله العظمی وحید خراسانی را از بزرگان فقه و اصول حوزه‌های علمیه توصیف کرد وگفت: آن عالم وارسته عمر با برکت خود را برای تربیت شاگردانی صرف نمود که هر کدام از استوانه‌های مهم نظام اسلامی به شمار می‌آیند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سابقه تدریس این مرجع فقید در مسجد سلماسی و سپس مسجد اعظم قم افزود: انتقال محل درس ایشان به مسجد اعظم پس از بمباران شهر قم از سوی رژیم بعث عراق صورت گرفت و جلسات درس و بحث ایشان تا پایان عمر پربرکتشان در این مسجد ادامه یافت.

آیت‌الله حسینی خراسانی، عمق مباحث علمی و شیوه ابتکاری تدریس را از ویژگی‌های برجسته آیت‌الله وحید خراسانی دانست و اظهار کرد: ایشان در مباحث فقه و اصول، دیدگاه‌های بزرگان حوزه از جمله شیخ اعظم انصاری، محقق خراسانی، میرزای نائینی، آقاضیاء عراقی و محقق اصفهانی را مطرح، بررسی و نقد می‌کردند و در مواردی نیز دیدگاه‌های دیگر عالمان برجسته همچون آیت‌الله العظمی خویی را مورد بررسی قرار می‌دادند.

وی با تأکید بر اینکه جایگاه این استاد بزرگ تنها به دانش و توان علمی محدود نمی‌شد، خاطرنشان کرد: آیت‌الله وحید خراسانی برای طلاب همچون پدری مهربان و دلسوز بودند و در دیانت، تقوا، تعبد، تواضع و خداباوری، شخصیتی برجسته و الگویی عملی برای شاگردان به شمار می‌رفتند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان با اشاره به شخصیت دینی و مواضع آیت‌الله وحید خراسانی، بر ضرورت بازخوانی ابعاد علمی، اخلاقی و سیره عملی این مرجع فقید برای نسل جوان حوزه تأکید کرد.